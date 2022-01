Abbandono di rifiuti, a Genova in un anno multe triplicate

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Sono triplicate, in un anno, le sanzioni elevate dalla polizia locale di Genova per abbandono di rifiuti: 2254 nel 2021 rispetto alle 807 dello scorso anno con multe che vanno dai 300 ai 1.200 euro. Più che raddoppiate anche le denunce penali, 93 contro le 44 del 2020. Mobili e altri oggetti ingombranti lasciati vicino ai cassonetti o per strada, sacchetti gettati al di fuori dei contenitori, vere e proprie discariche abusive di rifiuti anche pericolosi. Il bilancio delle attività della municipale, in collaborazione con la polizia amministrativa di Amiu, è stato presentato oggi a palazzo Tursi. "Devo ringraziare i nostri agenti anche se questi numeri - ha detto il comandante della polizia locale Gianluca Giurato - sono una sconfitta della civiltà. Non si capisce davvero il motivo per cui le persone abbandonano rifiuti in maniera irregolare quando invece esistono tutte le opportunità e i servizi per farlo regolarmente e gratuitamente". L'attività di controllo sarà rilanciata con l'entrata in funzione di dieci foto-trappole, sistemi di videosorveglianza amovibili e occultabili. Saranno impiegate a rotazione nelle zone non coperte da sistemi fissi di videosorveglianza. "Ma è fondamentale anche il contributo dei cittadini - ha spiegato l'assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale -. Il fatto che molte persone segnalino alle forze dell'ordine, a Comune e Amiu episodi di irregolarità, spesso in tempo reale, ci consente di intervenire con efficacia e tempestività".

"Ci sono quartieri dove questa piaga è più diffusa - ha osservato l'assessore comunale all'Ambiente Matteo Campora - come Sampierdarena, Cornigliano, le alture del ponente, ma in realtà il problema riguarda tutti i quartieri". Eppure le soluzioni per conferire i rifiuti domestici, ingombranti o pericolosi sia per privati cittadini che per imprese ci sono. "A disposizione esistono diverse modalità di conferimento in forma gratuita - ricorda Pietro Pongiglione, presidente di Amiu - quattro isole ecologiche, 49 ecovan, il ritiro gratuito a piano strada su prenotazione". (ANSA).