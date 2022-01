Ponte Genova: Alessandro Benetton, "Avremmo dovuto chiedere subito scusa"

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Il Ponte Morandi è una vicenda che peserà per sempre sulla mia famiglia e non smetterò mai di rinnovare la mia vicinanza alle famiglie delle vittime. Avremmo dovuto subito chiedere scusa, a prescindere dal fatto che Edizione deteneva solo poco più del 30% di Atlantia nel cui consiglio- composto in maggioranza da amministratori indipendenti- sedeva un solo Benetton. Io e i miei cugini, oggi, vogliamo rappresentare quella discontinuità che permetta al gruppo di tornare a ragionare e operare come faceva un tempo, ma con una nuova stella polare: quella della sostenibilità, intesa nel concetto ampio del termine, sociale e globale". Così Alessandro Benetton, nuovo presidente di Edizione, rispondendo sui social a un utente che gli chiedeva di scusarsi con le vittime. (ANSA).