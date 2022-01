Covid: a giocare alle slot col green pass di un altro, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 13 GEN - Per continuare a giocare alle slot machine, anche da non vaccinato, si è presentato con il green pass di un altro pensando di farla franca. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno però controllato e denunciato per sostituzione di persona. E' successo ieri a Sestri Ponente.

I militari lo hanno beccato nel corso dei normali controlli per verificare che i clienti de negozi siano in possesso del certificato verde. Nei giorni scorsi sono state scoperte anche numerose persone fuori casa nonostante fossero in isolamento perché contagiate. (ANSA).