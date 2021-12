Carige: Fidt non accetta proposta Bper

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Il Fondo interbancario di tutela dei depositi non ha accettato la proposta d'acquisto di Bper per Carige. Il no è legato a vincoli statutari - spiega una fonte all'ANSA - , non è un giudizio nel merito. La manifestazione di interesse di Bper per Carige "presenta termini e condizioni da approfondire che, allo stato, in particolare per quanto riguarda il livello di ricapitalizzazione richiesto per Carige, non risulta conforme alle previsioni statutarie (art.35) relative agli interventi del tipo in questione". Lo si legge in una nota del Fitd in merito alla proposta d'acquisto arrivata da Bper perll'80% di Carige in cui al Fondo è richiesta una ricapitalizzazione da 1 miliardo della banca genovese.