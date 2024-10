Apre a Genova Portofranco, aiuto gratuito per studenti

Portofranco, centro gratuito di aiuto allo studio per alunni delle scuole medie superiori, ha aperto la sua sede a Genova presso i locali adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata di Sturla. Come spiegano gli organizzatori è "uno spazio adeguato per studiare insieme, un luogo dedicato principalmente ai ragazzi delle scuole medie superiori che possono fruire di lezioni one to one, di ambienti dedicati allo studio assistito o a quello individuale, sempre accompagnati da docenti e aiutanti volontari".

Le attività di Portofranco - si legge in una nota - si svolgono ogni martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 18.00. "Obiettivo del lavoro è fornire un aiuto, ma prioritariamente quello di insegnare un metodo di studio, che permetta di procedere autonomamente in tutte le discipline, cogliendo il senso di ciò che si studia, riguadagnando il motivo il bello del lavoro quotidiano".

L'esperienza di Portofranco Genova si sviluppa sulle attività promosse, da più di dieci anni, dall'Associazione Imprevedibile Istante nata dall'impulso di universitari, giovani laureati e docenti accomunati dalla stessa passione educativa. In questi anni l'Associazione ha già accolto più di un migliaio di studenti aiutandoli nel loro percorso formativo e scolastico.





