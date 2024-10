Picchia la fidanzata e i poliziotti, arrestato a Savona

I poliziotti delle Volanti della questura di Savona hanno arrestato un uomo di 33 anni per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di coltello.

Gli agenti sono intervenuti in un albergo cittadino, dove era stata segnalata una concitata lite in una delle stanze. Lì hanno individuato una ragazza in forte stato di agitazione e con evidenti segni di lesioni che ha rifiutato le cure mediche e ha riferito di una lite appena avvenuta con il compagno che poi era scappato con lo scooter di lei. Poco dopo veniva segnalato in un bar un uomo che portava un grosso coltello infilato nei jeans. Sul posto gli agenti della Volante, dopo aver disarmato l'uomo, l'hanno sottoposto a un controllo con l'ausilio di un equipaggio dei Carabinieri, nel corso del quale lo stesso ha iniziato a dare segni di agitazione sempre più marcati, fino ad insultare e minacciare gli operatori, colpendone uno con un pugno. L'uomo è risultato essere il compagno della ragazza che era scappato poco prima ed è stato arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA