Carige: Guido, offerta Bper è sicuramente un'opportunità

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - L'offerta di Bper per rilevare Banca Carige "è sicuramente un'opportunità, su questo non c'è alcun dubbio, non commento oltre perché ciò appartiene esclusivamente all'azionista di maggioranza". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Carige Francesco Guido. "Bper è uno dei principali gruppi bancari italiani, con una rete di sportelli molto importante e ha delle ambizioni di crescita significative che ha già manifestato con delle partecipazioni importanti in altre banche di medie dimensioni come la Popolare di Sondrio, quindi è un organismo assolutamente vitale e importante come altre banche italiane", ha detto Guido.

"Carige non ha bisogno di essere salvata, vorrei smitizzare questo, è una banca che non viene raccontata per quello che è il suo presente". ha detto Guido. "Carige rappresenta un'opportunità di crescita importante per un numero significativo di partner bancari. E' una banca che nei primi tre trimestri del 2021 ha realizzato una crescita dei ricavi del 15,9%, quando la media del sistema è stata del 2,3%; ha contenuto i costi del 2% mentre il sistema è cresciuto, ha un profilo di rischio più basso rispetto alla media di mercato", ha sottolineato Guido.

"L'offerta di Bper costituisce una soluzione definitiva, però non conosciamo ancora i dettagli dell'operazione. Li stiamo aspettando con grande attenzione, così come le deliberazioni che dovranno assumere le istituzioni", ha detto il presidente di Banca Carige Giuseppe Boccuzzi (ANSA).