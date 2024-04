Cento attori per i nuovi audiolibri della saga di Harry Potter

()

Oltre cento attori daranno nuova vita ai personaggi di Harry Potter. I sette romanzi della serie scritta da J. K. Rowling e incentrata sulle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron Weasley ed Hermione Granger, studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, saranno pubblicati in una nuova versione audiolibro a partire dal 2025. Lo ha annunciato Audible (di proprietà di Amazon, ndr) in collaborazione con Pottermore Publishing.

L'iniziativa, al momento solo in lingua inglese, non ha lo scopo di sostituire la prima versione audio con le voci di Jim Dale e Stephen Fry uscita nel 1999. Si tratta di un progetto completamente nuovo con un cast di attori che darà voce ai singoli personaggi. I nomi non sono ancora stati annunciati. La narrazione sarà anche accompagnata da musiche. Il primo nuovo audiolibro sarà 'Harry Potter e la pietra filosofale' (1997).

"Siamo felici di collaborare con Audible per questa innovativa versione audio delle amate storie di Harry Potter", ha detto Neil Blair, presidente di Pottermore Publishing. "La narrazione di J.K. Rowling - continua - si presta perfettamente all'applicazione delle nuove tecnologie negli audiolibri. Siamo certi che questa sofisticata e immersiva esperienza audio aggiungerà una nuova dimensione di ascolto per i vecchi fan e contribuirà ad aggiungere una nuova generazione di ascoltatori alla mondo della stregoneria".

"Amate in tutto il mondo - gli fa eco Bob Carrigan, amministratore delegato di Audible - le storie di Harry Potter hanno catturato e incantato un pubblico di tutte le età da circa 30 anni. Con milioni e milioni di avidi ascoltatori su Audible, siamo entusiasti dell'opportunità di far parte di questo nuovo capitolo".

Gli audiolibri originali di Harry Potter hanno totalizzato oltre 1,4 miliardi di ore di ascolto su Audible in tutto il mondo. La nuova versione segue le precedenti iniziative della piattaforma audio, in particolare per i romanzi di Charles Dickens. Sam Mendes ha infatti prodotto audiolibri di David Copperfield e Oliver Twist con le voci di Ncuti Gatwa, Helena Bonham Carter and Nicola Coughlan.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA