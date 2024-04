Schillaci, entro 15 giorni il decreto sulle liste d'attesa

E' atteso entro 15 giorni il decreto volto a ridurre le liste d'attesa. Lo ha detto a Pescara il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella Conferenza programmatica di Fratelli d'Italia.



"Cercheremo di ridurre le liste d'attesa, sono un problema annoso italiano", e "questo governo vuole affrontare veramente il problema e trovare soluzioni in maniera concreta", ha detto ancora Schillaci. "Stiamo lavorando a un decreto per combattere le liste d'attesa, lo presenteremo nei prossimi 15 giorni". Il ministro ha quindi rilevato che ad oggi in Italia non esiste un sistema di monitoraggio delle liste d'attesa: "vogliamo che finalmente in Italia, regione per regione, con una regia centrale si controlli dove e quali prestazioni mancano".



