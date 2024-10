Avvistate 29 balenottere in un giorno nel Santuario Pelagos

Si è conclusa con un'uscita quasi da record la stagione 2024 dei monitoraggi che la Fondazione Cima effettua in collaborazione con Corsica Sardinia Ferries sulle linee in partenza da Vado Ligure (Savona) con ventinove balenottere avvistate in un giorno in un solo viaggio nel Santuario Pelagos.

Da aprile a ottobre i ricercatori hanno effettuato cinquantadue uscite di monitoraggio sui traghetti di linea tra Vado Ligure, Nizza e Bastia, registrando circa quattrocento avvistamenti: oltre duecento branchi di stenelle striate, per più di 2.000 individui, 109 balenottere comuni, più di 10 capodogli, 22 gruppi di zifi e 9 gruppi di tursiopi. Di rilievo anche i numeri riguardanti le tartarughe marine, 33 individui sono stati censiti al largo del Mar Ligure, a conferma di come la specie si stia spostando anche in queste aree.

I monitoraggi sono stati effettuati dai ricercatori della fondazione affiancati dagli studenti universitari del programma 'Cetasmus' provenienti da Portogallo, Francia, Italia e Germania, che utilizzeranno i dati raccolti per le loro tesi di laurea.

"Il monitoraggio di sabato 12 ottobre, l'ultimo dell'anno, è stato particolarmente sorprendete perché sono state avvistate ventinove balenottere comuni durante un singolo viaggio e due gruppi di delfini comuni, uno dei quali al largo di Bastia, una zona dove non erano mai stati avvistati prima - spiega la ricercatrice Paola Tepsich -. Particolarmente interessanti sono stati gli avvistamenti di delfini comuni, specie che nonostante il nome è ormai rara nelle acque del Mar Ligure: l'avvistamento di ben due gruppi distinti sembra essere un segnale di ripresa della specie".



