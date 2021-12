Toti, Italia Viva vicina a centrodestra possiamo condiviso idea Paese

(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - "Sicuramente al centro ci sono tanti movimenti a cui guardare con grande attenzione, a partire da quello lanciato dall'amico Clemente Mastella". Così Giovanni Toti, presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia.

Il governatore è tornato a parlare anche del dialogo con Italia Viva, Azione e Più Europa anche in vista dell'elezione del presidente della Repubblica. "Vedremo quali rose potranno fiorire. Di certo c'è che il dialogo è da considerare in questo momento come una virtù in assoluto. Trovare un'intesa larga sull'arbitro della nostra vita politica è un dovere di tutti.

Vale anche per il dialogo con Italia Viva, che su molti temi ormai mi sembra vicina alle posizioni del centrodestra, anche con i voti in Parlamento di questi giorni, e con cui penso si possa condividere un modello di Paese".

Nonostante i 'movimenti al centro', Toti ha però voluto mandare un messaggio rassicurante agli alleati Salvini e Meloni. "La certezza è che noi non dobbiamo distruggere il centrodestra che esiste oggi, ma allargarlo con una gamba moderata che torni ad avere un peso importante nella definizione dei programmi di questa coalizione. E penso che questo sia interesse anche dei nostri alleati". (ANSA).