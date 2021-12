Covid: sindaco Imperia raccomanda mascherina ma non obbliga all'uso

(ANSA) - IMPERIA, 03 DIC - "Sono favorevole all'obbligo della mascherina all'aperto nelle zone più affollate durante le festività natalizie. Mi sembra una misura di buonsenso. È una richiesta che il presidente di Anci, Antonio Decaro, ha presentato al Governo a nome di tutti i sindaci e ritengo che un provvedimento nazionale aiuterebbe a rendere più forte il messaggio. Quindi, almeno per il momento, non firmerò un'ordinanza specifica, in attesa di una decisione unitaria". A parlare è il sindaco di Imperia, Claudio Scajola. "Ricordo, tuttavia, che già oggi la mascherina all'aperto è obbligatoria nei casi in cui si verificano assembramenti - precisa il sindaco -. Per cui raccomando a tutti di utilizzarla, dove è necessaria, per ridurre ulteriormente i rischi e contribuire a non vanificare quello che abbiamo ottenuto con tanti sacrifici".

Nel frattempo si allunga il numero di Comuni che in queste ore aderisce all'obbligo, tra questi anche Bordighera. (ANSA).