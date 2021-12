Genoa: altri problemi per Sheva, si fermano Rovella e Sturaro

Brutte notizie per Andriy Shevchenko. Gli esami ai quali sono stati sottoposti i due centrocampisti, Nicolò Rovella e Stefano Sturaro hanno confermato la loro assenza per la gara con la Juventus di domenica prossima Più grave è l'infortunio occorso a Rovella che ha subito una lesione distrattiva del retto femorale destro. Come comunicato dalla società "le condizioni cliniche del giocatore verranno rivalutate nelle prossime settimane".

Meno grave invece l'infortunio di Sturaro che ha subito un affaticamento al bicipite femorale sinistro che verrà invece rivalutato nei prossimi giorni.

I due nuovi infortunati si vanno così ad aggiungere ai sei giocatori già indisponibili, seppur alcuni in recupero, delle ultime settimane. Maksimovic, Fares, Kallon, Destro, Criscito e Caicedo. (ANSA).