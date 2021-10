Samp, dopo Torino D'Aversa si gioca tutto col Bologna

(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - La pesante sconfitta col Torino nei numeri (3-0) e nella prestazione (zero occasioni create) ha messo in allarme la Sampdoria. D'Aversa ha ottenuto 9 punti in 11 giornate: la classifica piange anche se rispetto allo scorso anno, con Ranieri in panchina, sono solo 2 i punti in meno. Da quando il campionato si gioca con i tre punti a vittoria (1994-95) la Samp aveva fatto peggio solo nella stagione 2019-2020, quando ottenne 5 punti in 11 gare. In panchina c'era Eusebio Di Francesco che dopo sette partite, tre punti e l'ultimo posto in classifica lasciò la squadra con una separazione consensuale e il club la affidò a Ranieri. Il gruppo di D'Aversa appare involuto, la squadra subisce tanto, 20 reti nelle ultime 7 gare, mentre erano state 4 nelle prime quattro partite, e segna poco: 9 gol nelle ultime 7 sfide e 14 da inizio campionato. Domenica prossima c'è il Bologna, poi la sosta: sarà l'ultima possibilità per D'Aversa per tenersi la panchina. Deve vincere per continuare la sua avventura.

Altrimenti quasi certamente si andrà verso l'esonero con Beppe Iachini, in prima fila per la sostituzione: nel 2011-2012 portò i blucerchiati in serie A con una impresa ai play off, partendo dal sesto posto, impresa che gli permette di avere un posto nel cuore dei tifosi doriani. Ci sono altre opzioni ma Iachini, già in corsa la scorsa estate, al momento sarebbe il favorito. La prestazione col Torino ha lasciato strascichi pesanti, non solo ha messo D'Aversa sotto esame, ma la società attende una risposta anche dai giocatori. E per preparare la sfida con il Bologna la squadra potrebbe andare in ritiro. La decisione è attesa a breve. (ANSA).