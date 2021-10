Serie A: vince l'Atalanta, 100/o gol di Zapata

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - L'Atalanta torna alla vittoria in campionato imponendosi 4-1 a Empoli con una doppietta di Ilicic, che ha anche sbagliato un rigore, e la centesima rete in serie A di Duvan Zapata. Un successo che porta i bergamaschi al sesto posto, con 14 punti, due sopra il Bologna, che ha pareggiato 1-1 a Udine per una rete nel finale di Beto molto contestata da Mihajlovic. pareggio con molte emozioni a Genova, dove i rossoblù, sotto 2-0 col Sassuolo per una doppietta di Scamacca, hanno rimontato con Destro e Vasquez. (ANSA).