Rete dati hub Fiera Genova in tilt, lunghe code

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - La rete informatica che regola l'accesso dei vaccinandi all'hub della Fiera di Genova va in tilt e si creano lunghe code in attesa. Succede stamani nell'imponente hub vaccinale genovese a poche ore da dall'Open Night. La Asl 3 sta verificando l'entità del danno e i tempi di ripristino. Nel frattempo operatori, medici e infermieri stanno portando avanti le vaccinazioni ma i documenti vengono compilati e forniti manualmente su carta e questo rallenta moltissimo i flussi. Secondo alcune testimonianze ci sono almeno 500 persone in attesa.

Il cavo della rete dati del'hub vaccinale della Fiera "è stato tranciato in modo accidentale" e ora è "in corso di riparazione". Lo scrive in una nota Asl3 confermando che, all'origine della lunga coda al'hub c'è il tranciamento del cavo. "Per questo si stanno verificando problemi alla connessione internet necessaria per completare la registrazione dei pazienti e della avvenuta vaccinazione. Si stanno mettendo in atto tutte le azioni necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile i problemi tecnici ed eventuali disagi per gli utenti - prosegue la nota - . Nel frattempo gli operatori stanno comunque continuando le operazioni di vaccinazione effettuando la parte relativa alla registrazione in modalità cartacea".