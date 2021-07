G8: Zanotelli, Agnoletto, don Ciotti. Le voci da Genova

Da padre Zanotelli a Don Ciotti a Vittorio Agnoletto. Sono tante le voci che si levano durante il convegno in video conferenza 'G8. Un altro mondo è possibile' tenuto stamani a Palazzo Ducale di Genova, primo dei tanti eventi per ricordare quanto successo durante il G8 del 2001 a Genova. "Vorrei davvero che fosse fatta finalmente giustizia su Genova. Non è mai stata fatta, ancora", dice padre Alex Zanotelli intervenuto in video conferenza al convegno

"Quel movimento di allora - ha detto don Luigi Ciotti - ha bisogno di esserci ancora oggi. E' necessario. Non possiamo tacere, non possiamo stare inerti. Dobbiamo far sentire la nostra voce, costi quel che costi. Senza generalizzazione, sempre in una dimensione di non violenza ma di grande progetto e proposta".

"Credo che qualsiasi persona in buona fede possa riconoscere che noi, allora, avevamo ragione. Siamo tornati a Genova dire dire "voi, il 12% che possedete l'85% della ricchezza del mondo siete la malattia. Noi, 7 mld 800 mln di persone siamo la cura: la cura del pianeta, delle specie, di ogni singolo uomo e donna". Lo ha detto Vittorio Agnoletto, ex portavoce del Genoa Social Forum.

"Allora - ha detto Agnoletto - lanciavamo un allarme: dicevamo 'attenzione perché il mondo sta correndo verso il disastro'. abbiamo avuto tsunami e alluvioni e migliaia di morti. Bisogna modificare questo modello energivoro di sviluppo. Allora mettevamo in guardia sulla fianza speculativa che domina sulla economia reale. Dicevamo: ci sarà una crisi economica e sociale impressionante. Ed è quello che abbiamo adesso. Allora avevamo capito che i migranti sarebbero stati le primevititme del neoliberismo. Oggi il Mediterraneo è un cimitero. Allora dievamo: un altro mondo è necessario. Oggi siamo obbligati a dire un altro mondo è urgentemente necessario. Allora contestavamo il mondo dove il 20% della popolazione mondiale possedeva l'80% della ricchezza mondiale. Oggi il 12% della popolazione possiede il 85% della ricchezza mondiale. Il 55% della popolazione mondiale possiede solo 1,3% della ricchezza del mondo. E questo - ha concluso - è profondamente ingiusto è inaccettabile"