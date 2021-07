G8: la morte di Carlo Giuliani - dagli archivi dell'ANSA

Ecco le prime notizia dell'ANSA sulla morte di Carlo Giuliani a Genova durante il G8

+++G8: PROTESTE; VOCI SU GIOVANE MORTO IN VIA CAFFA+++

Documento: 20010720 03082

ZCZC0475/SXA

B CRO S0A S41 QBXW

+++G8: PROTESTE; VOCI SU GIOVANE MORTO IN VIA CAFFA+++

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Secondo una soccorritrice

volontaria del Genoa Social Forum, un giovane dimostrante

sarebbe morto in via Caffa, nei pressi di piazza Tommaseo. Ma la

notizia, sparsasi tra i dimostranti, non ha trovato sinora

conferma ne' dalla Polizia ne' dal 118. (ANSA).

G8: MANIFESTANTE MORTO, CARLO GIULIANI AVEVA 23 ANNI

Documento: 20010720 03124

ZCZC0799/SXA

U CRO S0A S41 QBXW

G8: MANIFESTANTE MORTO, CARLO GIULIANI AVEVA 23 ANNI

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Aveva 23 anni Carlo Giuliani, il

giovane rimasto ucciso oggi negli scontri a Genova. Giuliani

aveva piccoli precedenti per porto di coltello, resistenza e

oltraggio e pare fosse segnalato alla prefettura come

tossicodipendente.

La polizia sta cercando di identificare il suo ultimo

domicilio. A quanto si e' appreso, la famiglia del giovane e'

originaria del quartiere di Sestri Ponente. Giuliani aveva

vissuto a Marassi, ma pare che ultimamente fosse andato a vivere

nel quartiere Righi.(ANSA)

KPV



LUG-01 23:27 NNNN

G8: MANIFESTANTE MORTO, DUE COLPI IN PIENO VOLTO

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Il manifestante morto a Genova,

probabilmente non italiano, ha perso la vita in seguito a due

colpi in pieno volto: sulla fronte una ferita lacero contusa

profonda, all'altezza di uno zigomo un foro circolare, simile a

quelli provocati da colpi d' arma da fuoco. Lo ha riferito

l'infermiera del Genoa Social Forum, Valeria, che per prima e'

accorsa sul luogo dell'incidente.

La ragazza ha riferito che il giovane morto portava un

passamontagna nero. ''Sono stata io a levarglielo e ho visto

quelle ferite''. Erano da arma da fuoco? ''Non lo so, so solo

che quel ragazzo quando siamo arrivati era appena morto. Aveva

gli occhi azzurri e perdeva molto sangue dalla bocca. Qualcuno

gli ha fatto un massaggio cardiaco, ma inutilmente''.(ANSA).

CLE-KPS

20-LUG-01 19:24 NNNN

G8: MANIFESTANTE MORTO, LA DRAMMATICA SEQUENZA FOTOGRAFICA

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - In pochi scatti fotografi e'

documentato il tragico epilogo di questa prima giornata di G8.

L'uccisione del giovane manifestante e' immortalata in una

sequenza di foto drammatiche.

Primo scatto: una camionetta dei carabinieri finisce contro

un cassonetto. Alcuni manifestanti si avventano contro l'auto,

alcuni da destra hanno in mano delle travi, un giovane, che si

trova dietro, brandisce un estintore. Dalla parte posteriore

della camionetta spunta una mano: impugna una pistola. La

traiettoria arriva alla faccia del giovane.

Secondo scatto: il corpo del giovane e' steso a terra, gli

altri compagni scappano. La camionetta comincia a fare marcia

indietro. Il corpo della vittima viene travolto: la ruota dietro

passa sulla pancia, quella davanti sulle gambe. L'estintore

rotola via.

Terzo scatto: il cadavere del giovane e' inquadrato di

profilo. La pancia e' scavata. C'e' sangue attorno alla testa.

Quarto scatto: in primo piano c'e' la faccia della vittima.

All'altezza dell'occhio destro c'e' una ferita profonda.

(ANSA).

OS

20-LUG-01 21:50 NNNN