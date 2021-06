Samp: Ferrero prende tempo su nuovo allenatore

(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Nelle ultime ore nuovi contatti con l'entourage di Roberto D'Aversa, ma siamo ancora lontani dall'ufficializzazione del sostituto di Ranieri sulla panchina della Sampdoria. Il presidente blucerchiato Ferrero non vuole sbagliare la scelta e continua a sondare anche altre possibilità.

L'ipotesi che portava a Pirlo sembra essere sfumata nelle ultime ore, mentre è sempre concreta la pista che porta a due ex come Iachini e Giampaolo. Intanto arrivano sondaggi importanti dalla Premier League per i giocatori blucerchiati: West Ham e Leeds monitorano il difensore centrale Colley; il gioiellino danese Damsgaard invece sarebbe finito nei radar del Tottenham che lo aveva già seguito nel corso dell'ultimo campionato.

