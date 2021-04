Covid: in Liguria altri 370 contagi, 10 nuove vittime

(ANSA) - GENOVA, 23 APR - La Liguria registra 370 nuovi contagi covid, con un totale di casi positivi in risalita (+57 a 6.276), ma ancora in buona riduzione i ricoverati: sono ora 613, venti in meno di ieri, pur con 70 malati in terapia intensiva (uno più di ieri). Si registrano altre dieci vittime, tra i 60 e i 95 anni, scomparse dal 20 aprile ad oggi. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero della Salute.

La campagna vaccinale vede somministrate 14.281 dosi nelle ultime 24 ore: 10.697 sono di tipo mRna e 3.584 Astrazeneca. In regione 150.541 persone hanno completato il ciclo, ricevendo anche la seconda dose di vaccino (18 AstraZeneca, 150.523 Pfizer o Moderna). Con 530.221 vaccini somministrati in totale ad oggi la Liguria si attesta al 90% di vaccini somministrati sulle dosi consegnate.

I 370 nuovi contagi emersi dopo 4.777 tamponi molecolari e 2.744 antigenici rappresentano un'incidenza del 4,9%. Sono stati registrati 152 nuovi positivi a Genova, oltre a 31 nel Tigullio, 67 a Imperia, 62 a Savona e 55 a Spezia. Tre contagi non sono relativi a persone residenti in Liguria. (ANSA).