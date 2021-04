2-1 al Genoa, il Milan torna a vincere a San Siro

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il Milan torna a vincere a San Siro dopo oltre due mesi. Il 2-1 sul Genoa consolida anche la posizione dei rossoneri nella corsa alla Champions e in attesa che l'Inter scenda in campo stasera col Napoli il distacco sui nerazzurri ora è di -8. La squadra di Pioli passa in vantaggio con Rebic al 13' del primo tempo: ma il Genoa reagisce e al 37' trova la rete del momentaneo pari con Destro, a quota 11 reti in campionato. Nella ripresa una sfortunata autorete di Scamacca (23') regala il successo Milan. (ANSA).