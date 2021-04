Ballardini, c'è dispiacere ma così si fanno punti

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - "Per fare dei punti, devi fare di queste partite, poi se le fai arrivano i punti. Il Genoa era da un po' che non giocava con questa attenzione e generosità contro una grande squadra. C'è il dispiacere grande, ma lo devi trasformare in una voglia di fare ancora di più nelle prossime partite": lo dice il tecnico del Genoa Davide Ballardini, a Dazn, al termine della partita persa per 2-1 a San Siro col Milan. "Io già confermato? Non è vero - ha risposto -, il Genoa deve fare bene da qui alla fine. Abbiamo un obiettivo chiaro, poi il resto lo valuteremo una volta raggiunto". (ANSA).