Vaccini: da domani prenotazioni per persone tra 65 e 69 anni

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - In Liguria si aprono da domani, 16 aprile, le prenotazioni per le vaccinazioni anti-covid per la fascia tra i 65 e i 69 anni. Lo ricorda Regione Liguria.

Si potranno effettuare chiamando al numero verde 800 938 818, dalle 8 alle 18. Presso le Farmacie che effettuano il servizio Cup. Agli sportelli Cup di Asl e ospedali. Già da questa sera alle ore 23 sarà invece possibile prenotare sulla piattaforma online https://prenotovaccino.regione.liguria.it. (ANSA).