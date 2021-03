Erg: utile 2020 sale a 106 milioni euro, Mol cala a 481 mln

(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Erg ha chiuso l'esercizio 2020 con un risultato netto rettificato in rialzo da 104 a 106 milioni di euro. In calo il margine operativo lordo da 504 a 481 milioni mentre resta invariato il dividendo a 0,75 euro per azione. Nel 4/o trimestre il margine operativo lordo è sceso da 124 a 119 milioni e il risultato netto da 29 a 27 milioni. Sul margine operativo lordo, spiega il Gruppo, ha influito "uno scenario dei prezzi negativo a causa dell'impatto da Covid 19" insieme al "perdurare di condizioni anemologiche e idriche sfavorevoli" e alla "progressiva uscita dal regime di cogenerazione dell'impianto Ccgt" (termoelettrico a ciclo combinato, ndr).

Effetti mitigati, secondo Erg, dal "maggior contributo del solare in Italia e soprattutto dell'eolico all'estero, la cui produzione per la prima volta è stata superiore a quella domestica". Il Gruppo ha poi registrato "importanti i positivi effetti delle operazioni di hedging (copertura, ndr) e del contenimento dei costi".

Quanto al 2021 è previsto un margine operativo lordo tra 480 e 500 milioni, un indebitamento netto fra 1,35 e 1.4 miliardi, inclusi gli investimenti, che si attesteranno tra i 235 e i 275 milioni di euro, in gran parte destinati alla costruzione dei progetti 'greenfield' in Gran Bretagna, Polonia e Francia.

