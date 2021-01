Impresa Samp, Inter fallisce assalto a vetta

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN - Impresa della Sampdoria che interrompe la striscia di vittorie consecutive dell'Inter (8) e impedisce alla squadra di Conte di dare l'assalto alla vetta della classifica del campionato in attesa di Milan-Juve. La squadra di Ranieri vince 2-1 in una gara segnata nel primo tempo dal Var e dal cinismo dei blucerchiati in vantaggio con gli ex Candreva (rigore) e Keita Balde, dopo che Sanchez aveva fallito un calcio di rigore. Nella ripresa non è bastato l'ingresso di Lukaku alla squadra di Conte che ha accorciato con De Vrij senza riuscire però a recuperare.