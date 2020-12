Covid: Sarzana, 200mila euro per sostegno alimentare e affitti

Quasi 200 mila euro di risorse a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid. È la somma messa a disposizione dal Comune di Sarzana (La Spezia) attraverso una delibera di giunta per attuare misure urgenti di solidarietà alimentare, per 118 mila euro, e una delibera a sostegno delle spese di locazione per altri 80 mila euro. "In un momento particolarmente difficile - ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli - abbiamo voluto mettere a disposizione immediatamente le risorse per dare sollievo ai nostri cittadini in difficoltà. Non solo sostegno per la solidarietà alimentare, ma anche agli affitti e utenze domestiche. È un anno difficile, ma Sarzana non lascia indietro nessuno". Priorità verrà data a chi non gode di altre forme di sostegno economico, ai nuclei famigliari in cui si è perso il lavoro, dove ci sono minori, disabili, donne in gravidanza. Con un bando il Comune di Sarzana aveva già messo a disposizione altri 10 mila euro per il sostegno al pagamento delle utenze.

(ANSA).