Calcio: Thorsby illude la Samp, Orsolini la punisce

Prima vittoria esterna per il Bologna che espugna il Ferraris sconfiggendo in rimonta la Sampdoria. Thorsby ha illuso la squadra di Ranieri, espulso nel finale per proteste, segnando dopo pochi minuti ma gli ospiti sono sempre stati in gara crescendo con il passare del tempo e nel finale di primo tempo hanno pareggiato grazie ad una autorete di Regini. Nella ripresa Bologna nettamente superiore e Sampdoria in difficoltà con Orsolini che di testa ha ribaltato la gara e Palacio che nel finale ha colpito un palo. I Blucerchiati come alla prima giornata contro il Benevento sono partiti benissimo ma si sono spenti e né Ramirez, subentrato nella ripresa, né Ranieri dalla panchina sono riusciti a invertire il senso della partita. Mihajlovic ha gestito sicuramente meglio i cambi e porta a casa tre punti importantissimi per la classifica al termine di una gara giocata sicuramente meglio dei padroni di casa.