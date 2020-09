Un francobollo per i 75 anni di Confartigianato

Una festa, alla quale hanno partecipato le imprese più antiche e quelle più nuove e un francobollo per celebrare i 75 anni di Confartigianato Genova, fondata il 25 aprile 1945, il giorno stesso della liberazione. Un momento di incontro per una categoria, quella degli artigiani, che con le sue 43 milà aziende in Liguria, 22.500 solo nella provincia di Genova, rappresenta circa un terzo di tutte le imprese genovesi e che è riuscita a resistere anche nei mesi dell'emergenza Covid. Nel secondo trimestre 2020, infatti, c'è stata un sostanziale tenuta con una minore iscrizione di imprese che è stata bilanciata da minori cessazioni di attività.

Numeri che confermano la tenacia del comparto artigianale del capoluogo ligure che mantiene una forte vitalità.

"È anche grazie a Confartigianato Genova - ha spiegato il presidente Felice Negri - se il mondo dell'artigianato ha potuto acquisire gradualmente la propria fisionomia sul piano economico e professionale e se oggi può esprimere gli elementi fondamentali che lo qualificano, anche a livello internazionale.

Qualità come creatività e flessibilità, capacità di trasmettere valori sociali e culturali, creazione di nuova imprenditorialità e consolidamento di quella esistente, tendenza costante all'innovazione tecnologica". L'evento di oggi è stato occasione anche per premiare alcune della imprese artigiane, che vantano il maggior numero di anni di attività a Genova e che: "Costituiscono la linfa vitale di Confartigianato - hanno sottolineato - e dell'economia stessa del nostro territorio".