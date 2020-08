Ambiente: Goletta Verde, in Liguria mare 40% 'inquinato'

(ANSA) - GENOVA, 11 AGO - Nel ponente ligure 5 punti sugli 11 campionati dalla Goletta Verde di Legambiente risultano "inquinati". In tutta la Regione su 23 punti totali nove superano i limiti di legge, il 40%: "La situazione in Regione è diventata cronica, bisogna accelerare con i controlli. Gli enti preposti svolgano analisi suppletive", spiega Legambiente in una nota.

"Nel mirino ci sono sempre canali e foci, i principali veicoli con cui l'inquinamento microbiologico, causato da cattiva depurazione o scarichi illegali, arriva in mare"È questa in sintesi una fotografia scattata lungo le coste di Ponente della Liguria da un team di tecnici e volontari di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. I dati seguono quelli già presentati al pubblico sulla Liguria di Levante in cui su 12 punti analizzati, 4 sono risultati "fortemente inquinati".

(ANSA).