Allerta giallo per temporali per l'inaugurazione del ponte

Arpal ha emanato un allerta giallo per temporali per domani sulla Liguria, giorno dell'inaugurazione del ponte San Giorgio. Sul genovesato e Liguria di Centro Levante l'allerta prenderà il via domattina alle 6 per concludersi alle 22 mentre nel Ponente Ligure e sulle alture alle spalle di Genova l'allerta inizia alle 10 per concludersi alle 22. (ANSA).