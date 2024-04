Traffico intenso e qualche coda sul nodo autostradale ligure

Domenica pomeriggio di traffico intenso su tutto il nodo autostradale ligure. In A12 sono segnalati 2 km di coda tra Chiavari e Rapallo per un veicolo in avaria. Sempre in A12 code a tratti tra Rapallo e il bivio A12/A7 per traffico intenso. In A10, sempre per traffico intenso, code tra Varazze e Arenzano verso Genova. In A26 code tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce.

Nella mattina in A26 nel tratto tra Ovada e Masone un tamponamento tra più veicoli ha creato fino a 6 km di coda.

Proprio per evitare intasamenti sulle principali direttrici in Liguria nel ponte tra il 25 aprile e il Primo Maggio il piano cantieri ha visto un ridimensionamento con lo smontaggio di quelli più impattanti. Sono rimasti quelli sulla A7 Nord per i lavori sul viadotto Balletto tra Genova Bolzaneto e Busalla, in A12 due restringimenti di carreggiata prima della barriera della Spezia in entrambi i sensi di marcia mentre in A6 è stato riconfigurato lo scambio di carreggiata tra Altare e Savona.





