Aspi rimuove ultimo cantiere,A7 a due corsie per senso di marcia

E' stato rimosso questa mattina, come da tempistiche condivise con il tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, ministero dei trasporti e concessionari autostradali, il cantiere del viadotto 'Balletto' in A7 Nord, sul quale è in corso un importante intervento di riqualificazione che consentirà di rimuovere definitivamente l'attuale limitazione a una corsia.

Il cantiere è stato rimosso questa mattina per dare due corsie al traffico anche in direzione nord e facilitare così i rientri verso Nord.

Verrà rimontato il 6 maggio, ma solo dal lunedì al venerdì, per terminare definitivamente il 26 maggio: questo consentirà di avere la A7 a due corsie per senso di marcia per tutta l'estate.





