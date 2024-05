Intelligenza artificiale e lavoro. Come cambia, come dobbiamo cambiare noi

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa è più difficile da affrontare delle altre, perché riguarda capacità finora considerate esclusiva di noi esseri umani.

La grande paura è la sostituzione dell’uomo da parte dei software in un mondo sempre più automatizzato.

Questo timore è comprensibile, ma non deve impedire di ragionare sulle opportunità che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, se ben guidato, può portare, creando nuove opportunità a vantaggio di tutti.

Non abbiamo bisogno di emotività. Dobbiamo fare la fatica di comprenderla complessità dei problemi, tenendo insieme tutti i fattori della realtà.

Vi sono alcune grandi questioni aperte:

• L’impatto dell’AI, le possibilità di integrazione fra vecchi e nuovi lavori, il ruolo decisivo della formazione permanente e della riqualificazione delle persone, di ogni età.

• Il passaggio dall’ansia della sostituzione alla convivenza con una nuova “specie” di colleghi: l’intelligenza artificiale collaborativa. Un "collega" che migliora la produttività, aumenta il lavoro di qualità, riduce il tempo per le attività a basso valore aggiunto, senza sostituire l'umano.

• Quali lavori l’intelligenza artificiale renderà obsoleti e quali creerà, come è già accaduto con il web?

• Intelligenza artificiale è un nuovo modo di pensare il lavoro e di considerare i lavoratori: il valore del lavoro non è uguale al tempo dedicato al lavoro, ma agli obiettivi raggiunti e al valore creato.

• La necessità di una nuova leadership che comprenda e guidi l’impatto sociale dell’AI sulla imprenditorialità delle persone.

• Le nuove opportunità di bilanciamento tra lavoro e vita, che si aprono con la diffusione degli agenti intelligenti e il nuovo ruolo di guida che devono svolgere imprenditori e manager.

* La comprensione che dopo il Covid è cambiato il modo che le persone hanno di intendere il lavoro. Per il 62,7% degli italiani il lavoro non è centrale nella propria vita.

* Il 76,2% dei giovani scambierebbe solo a caro prezzo un’ora di tempo libero con un’ora di lavoro.

* Per l’80% degli occupati in passato si è chiesto troppo a chi lavora: ora è giusto pensare di più a sé stessi.

*Rapporto Censis, gennaio 2024

Di tutto questo ragioneremo lunedì 13 maggio, a "Intelligenza artificiale e lavoro. Come cambia, come dobbiamo cambiare noi", al Cefriel, in Viale Sarca 226 a Milano.

PROGRAMMA

Apertura lavori

Antonio Palmieri, fondatore e presidente Fondazione Pensiero Solido

Alfonso Fuggetta, amministratore delegato del centro di innovazione digitale del Politecnico di Milano Cefriel

Gli italiani, il lavoro e l'intelligenza artificiale. Presentazione sondaggio Youtrend. Giovanni Diamanti, Presidente Youtrend, docente di marketing politico all'Università di Padova

Riproduzione riservata © Copyright ANSA