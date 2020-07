Sassuolo inarrestabile, il Genoa ora trema

Vince il Sassuolo che travolge il Genoa con una cinquina che non ammette repliche. I liguri, in virtù della vittoria del Lecce a Udine, dovranno aspettare l'ultima giornata (in casa con il Verona) per mantenere il vantaggio (oggi +1, ma anche nel confronto diretto) sui pugliesi (ospiteranno il Parma) che potrebbe valere la salvezza.

Sassuolo praticamente perfetto, una vittoria che blinda l'ottavo posto: basterà domenica contro l'Udinese anche il pari per mantenere la posizione. Un successo maturato grazie ad un Berardi strepitoso (un gol dal cineteca e tre assist) e alla doppietta di Ciccio Caputo arrivato a quota 21 reti stagionali.

Non pervenuto il Genoa che ha resistito metà primo tempo prima di lasciare campo libero ai padroni di casa con una prestazione a tratti imbarazzante e non da squadra che vuole salvarsi.