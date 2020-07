Carabinieri Savona sequestrano 27 kg marijuana

Gli trovano 14 mila euro in contanti nell'auto, gli perquisiscono casa e trovato 27 chili di marijuana e altri 4 mila euro. Il sequestro, operato dai carabinieri del nucleo investigativo di Savona in collaborazione con i colleghi del comando di Novi Ligure è nato dall'attività di indagine nata circa 15 giorni fa dall'osservazione dei movimenti di alcuni spacciatori che ricevevano lo stupefacente da un cittadino albanese residente a Novi Ligure che veniva a Savona appositamente per incontrare i pusher.I carabinieri, una volta individuata l'auto dell'uomo, l'hanno seguito e ieri, dopo averlo visti confabulare con un camionista, hanno deciso di fermarlo trovando il denaro nella sua auto. A quel punto hanno perquisito casa in accordo con il pm di turno di Procura Alessandria, dottor Rinaldi dove hanno trovato i sacchi con la marijuana proveniente presumibilmente dalla Spagna. Secondo gli investigatori, anche i pusher avevano bisogno di integrare le scorte dopo il lungo lockdown.