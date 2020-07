Coltivano 25 piante marijuana in casa

(ANSA) - GENOVA, 04 LUG - I carabinieri di Rovegno hanno denunciato una coppia che nascondeva in casa 25 piante di marijuana e diverse armi tenute illecitamente. I militari sono arrivati ai due dopo avere fermato la donna in strada per un normale controllo. In macchina le hanno trovato un coltello da 20 centimetri e due canne già pronte. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove sono state trovate 25 piante di erba, un bilancino di precisione e 3.200 euro in contanti. Inoltre, sono stati trovati due pistole a avancarica, una baionetta e una rivoltella. I carabinieri hanno sequestrato in via cautelare altre armi regolarmente denunciate: un fucile automatico calibro 12, una doppietta calibro 12, un fucile sovrapposto calibro 12, tre carabine, una pistola e munizionamento di vario calibro.

