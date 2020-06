Morto Biondi: Bagnasco, maestro di libertà e garantismo

"Con Alfredo Biondi se ne va un pezzo della migliore tradizione politica italiana, interprete di quella grande cultura liberale che è alla base, insieme alla cultura cattolica e a quella socialista, della nostra democrazia, della nostra Repubblica e della nostra ossatura istituzionale. Con Alfredo se ne va anche un pezzo importante della storia di Forza Italia, di cui ha espresso in modo schietto e sopraffino, passione indomita per la libertà e la cultura garantista". Così il coordinatore ligure di Forza Italia e sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ricorda Alfredo Biondi.

"La cultura, la preparazione e l'intelligenza politica di Biondi sono un patrimonio per il nostro partito e per il Paese.

Un patrimonio che abbiamo il dovere di conservare e trasmettere a chi, oggi, decide di impegnarsi nell'agone politico", conclude Carlo Bagnasco a nome anche di tutto il coordinamento regionale del partito. (ANSA).