Coronavirus: Toti, avremo task force Colao in salsa in ligure

"Domani nascerà qualcosa di simile alla 'task force Colao in salsa ligure". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nel punto stampa quotidiano. L'obiettivo è quello di andare a definire i protocolli operativi per il ritorno al lavoro nella cosiddetta fase 2. Rispetto al possibile 'Colao ligure' Toti ha anche spiegato di attendersi che "sia il mondo delle imprese a doverlo scegliere". "Io non sono particolarmente favorevole a figure tecniche - ha anche sottolineato - soprattutto dopo la nomina di ben tre commissari da parte del Governo". "Domani incontreremo le categorie economiche e sociali, oggi abbiamo visto la Camera di Commercio, Iit e il Rina - ha spiegato il presidente della Liguria -. L'università è stata coinvolta questo pomeriggio e parteciperà alla riunione di domani. L'obiettivo insieme all'agenzia ligure per la sanità Alisa è cominciare a stabilire una serie di protocolli operativi che consentano il ritorno al lavoro in condizioni di assoluta sicurezza".