Coronavirus: In Liguria 3 mila uomini per controlli

Tremila uomini della Polizia di Stato,dei carabinieri con l'ausilio del nucleo Forestale,, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e delle Polizie locali pattuglieranno già dalle prossime ore autostrade, strade provinciali, strade comunali, centri storici, stazioni ferroviarie e porti turistici, con particolare attenzione alle vie di accesso a Genova e alle località considerate tradizionali mete turistiche. Lo comunica la Prefettura di Genova dopo che il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Carmen Perrotta e il Tavolo Tecnico, coordinato dal questore Vincenzo Ciarambino, hanno messo a punto un imponente dispositivo per il controllo degli spostamenti su tutta la provincia di Genova anche nel week end pasquale Tutti i caselli autostradali saranno presidiati dalle Forze di polizia che provvederanno a sanzionare coloro che si sono messi in viaggio in violazione dei divieti.

Per rendere più incisivi i controlli su tutto il territorio saranno utilizzati velivoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che, anche con l'ausilio di droni, potranno individuare dall'alto eventuali aree di assembramenti.

Le polizie municipali supporteranno le forze di polizia territoriali con una fitta rete di controlli che interesserà i centri urbani e le reti viarie cittadine ed extraurbane.

Le aree verdi urbane e le zone collinari saranno presidiate dalle pattuglie dei Carabinieri forestali. Unità navali della Guardia di Finanza pattuglieranno, invece, lo specchio acqueo prospiciente il territorio provinciale, per vigilare sulle imbarcazioni da diporto che dovessero navigare lungo le coste.

