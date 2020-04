Coronavirus: Toti, 'Tolleranza zero, la Liguria è chiusa'

"Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre da noi il weekend. Per questa Pasqua la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l'emergenza sarà superata". E' l'avviso del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a non spostarsi senza una valida ragione d'urgenza durante il fine settimana di Pasqua a causa dell'emergenza coronavirus.

"Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità: con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani. Dipende da noi", sottolinea. (ANSA).