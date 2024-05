Toti: chiesto anche sequestro 120 mila euro pagamento Esselunga

Tra i soldi per cui è stato chiesto il sequestro preventivo, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Liguria Giovanni Toti, ci sono anche 120 mila euro che Esselunga ha pagato per la pubblicità sulla Terrazza Colombo di Genova. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un "finanziamento illecito" alla Lista Toti, in cambio dello sblocco di due pratiche pendenti in regione. Per questa vicenda, oltre al governatore, sono indagati il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e il consigliere di amministrazione della società Francesco Moncada.



