L'interrogatorio di garanzia del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dal 6 maggio per corruzione nell'ambito della vasta inchiesta avviata dalla procura genovese è previsto per le 14.

All'interrogatorio, che si terrà a palazzo di giustizia, potrebbe prendere parte oltre al gip Paola Faggioni anche un magistrato dell'inchiesta. Toti, assistito dall'avvocato Stefano Savi, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere



