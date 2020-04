Santa-Portofino uniscono forze controlli h24 antivacanzieri

Santa Margherita Ligure e Portofino uniscono le forze contro "i furbetti delle seconde case o della gita fuori porta" istituendo pattuglie h24 su tutto il territorio di Santa Margherita Ligure. Da giovedì fino al lunedì di Pasquetta compresi, saranno operativi tutto il giorno e tutta la notte senza soluzione di continuità gli agenti delle due polizie comunali e i militari delle due stazioni dei carabinieri. Inoltre la Guardia di Finanza si occuperà anche di controllare e incrociare i dati delle telecamere di lettura targhe posizionate in tutti gli ingressi cittadini e funzionanti h24. Infine, per il controllo delle frazioni e dei sentieri del parco di Portofino, sarà operativo un drone.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: "È un servizio veramente straordinario, e rappresenta l'ennesima dimostrazione dello spirito di collaborazione che sussiste fra tutte le Forze dell'ordine del territorio. Ringrazio i rispettivi Comandanti per il grande impegno che tutti stiamo ponendo per presidiare il territorio. La tutela della salute pubblica dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti rappresenta una nostra priorità assoluta". (ANSA).