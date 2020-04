Genova spiega virus ai bimbi con cartoon

L'emergenza Coronavirus raccontata come una favola tra il fantascientifico e il quotidiano in un cartoon. "Leo, Martina e il re dei virus" è il cartone animato dedicato ai cittadini più piccoli, per spiegare loro, con leggerezza e parole semplici, quello che sta accadendo, perché non si può uscire di casa o andare a scuola e perché è opportuno lavarsi le mani o indossare mascherine. Lo ha realizzato il Comune di Genova con il contributo dei Lions su un'idea della Protezione civile comunale. Il sindaco Marco Bucci spiega: "Non ci vogliamo sostituire all'importante e costante lavoro delle maestre ma semplicemente fornire un piccolo supporto, ci auguriamo di regalare ai nostri bambini un breve passatempo". Il video, che sarà diffuso su tutte le piattaforme del Comune di Genova e sui social network, è stato realizzato da un team di professionisti - illustratori, operatori, doppiatori, grafici - del Polo di Produzioni Audiovisive con sede a Villa Bombrini, legato alla Fondazione Genova Liguria Film Commission.