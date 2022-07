Riccione: travolte e uccise due sorelle investite da treno

Tragedia a Riccione, dove due sorelle di 15 e 17 anni - Alessia e Giulia Pisanu - questa mattina alle 7 hanno attraversato i binari rimanendo travolte da un treno dell'Alta Velocità. I corpi straziati sono stati riconosciuti soltanto grazie allo smartphone di una delle due. 'Le ho viste e ho urlato - dice un testimone - ma non mi sembravano in sè'. Le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Le ragazze vivevano con la famiglia a Madonna di Castenaso, in provincia di Bologna, dove il padre ha un'azienda di traslochi

Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica. "Stiamo ricostruendo ciò che è accaduto. Stiamo vagliando le telecamere esterne alla stazione e quelle interne e verbalizzando le 2-3 persone che erano presenti in quel momento. È troppo presto per poter parlare di dinamica perché prima di dare questi elementi è giusto lavorare per identificare le due ragazze", ha spiegato il questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro che è stata sul posto. Attualmente l'ipotesi che appare meno accreditata è quella di uno scivolamento accidentale, mentre si continua a lavorare sull'eventualità di un suicidio (con una delle ragazze che forse ha cercato di salvare l'altra) oppure di un incauto attraversamento per raggiungere un treno su un secondo dei due binari della stazione.