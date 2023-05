L'inventore di Internet Tim Berners-Lee alla Fiera di Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Dal 15 al 17 giugno la Fiera di Rimini accoglie l'undicesima edizione di Wmf - We Make Future, Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale, organizzata da Search On Media Group con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Una grande piattaforma di lancio verso il futuro, che vede la partecipazione di oltre 1000 speaker da tutto il mondo, tra i quali l'ospite d'eccezione, Sir Tim Berners-Lee, creatore nel 1989 del World Wide Web, ma anche Manuel Castells, sociologo e politico spagnolo, uno dei maggiori analisti della rivoluzione digitale e Jerry Kaplan, docente alla Stanford University, esperto di Intelligenza Artificiale.

Si attendono 60 mila presenza da 85 Paesi, 550 espositori, oltre 1300 tra startup e investitori, in programma 90 stage formativi. Tra i temi caldi quelli dell'uso dell'intelligenza artificiale: "Il nostro è un percorso avviato anni fa per capire come usare le tecnologie e l'AI e impattare positivamente sulla società, costruendo un futuro migliore - spiega Cosmano Lombardo Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del Wmf - Riguardo all'AI, in particolare, il Wmf 2023 sarà denso di eventi che coinvolgeranno esperti, istituzioni e centri di ricerca da tutto il mondo".

Nei dieci padiglioni, spazio a robotica, dispositivi tecnologici sperimentali, attrazioni tecnologiche come il Robot Sophia, l'umanoide che abbina robotica avanzata e AI e l'esibizione di volo della Jet Suit di Gravity; sul mainstage si svilupperanno approfondimenti tra attualità e futuro. Non mancherà la musica sotto la direzione artistica di Roy Paci: sul palco tra gli altri Dardust e Dargen D'Amico. "Il Wmf renderà l'Italia e l'Emilia-Romagna capitale dell'innovazione internazionale - conclude Lombardo - anche grazie alla presenza di delegazioni di startup da 80 Paesi con progetti imprenditoriali per rispondere a diverse sfide del futuro, tra cui anche quella climatica che ha colpito proprio la regione che ci ospita". Il Wmf darà un contributo al territorio alluvionato, attraverso la manifestazione e gli attori che arriveranno da tutto il mondo, con una raccolta fondi. (ANSA).