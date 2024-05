Imprenditore arrestato per bancarotta fraudolenta a Modena

Un imprenditore del settore della lavorazione delle carni è stato arrestato giovedì a Modena dalla Guardia di finanza, su ordinanza del gip e delega della procura, con le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Ora l'uomo si trova in carcere.

Le indagini di cui dà conto la procura modenese sono scattate a seguito della dichiarazione di fallimento di una società riconducibile all'imprenditore finito in manette, poi si sono allargate anche a due società riconducibili sempre allo stesso e a loro volta dichiarate fallite. Nell'ambito del fascicolo è stato accertato un passivo fallimentare di quasi 3,5 milioni di euro, per la gran parte nei confronti dell'erario ed anche la distrazione dalle casse aziendali di oltre un milione e 300mila euro, tramite prelievi di contante non giustificati.

La Finanza di Modena ha riscontrato la mancanza di documentazione contabile, che sarebbe stata occultata per impedire la ricostruzione delle vicende societarie, mentre l'indagato avrebbe utilizzato un'altra società, non operativa, per emettere fatture false pari a centinaia di migliaia di euro.

Il periodo finito sotto la lente degli inquirenti va dal 2019 al 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA