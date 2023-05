Faenza aspetta Mattarella, ancora polvere e fango in strada

(ANSA) - FAENZA, 30 MAG - Fango e polvere per le strade del centro e ancora tante persone con gli stivali di gomma e i vestiti sporchi, perché impegnati nella pulizia delle abitazioni e dei negozi. A quasi due settimane dall'esondazione del Lamone, la Faenza che attende la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio incontrerà i sindaci in muncipio, si presenta ancora fortemente segnata dagli eventi della notte tra il 16 e il 17 maggio.

In riva al fiume, nei pressi del Ponte delle Grazie, ci sono accatastati alcuni rifiuti e lo stesso letto fluviale mostra i segni della devastazione dell'acqua, con detriti e masse di fango. Per le vie del centro storico la polvere è nell'aria che si respira e in piazza del Popolo sono ancora presenti i punti di informazione per la cittadinanza davanti al Comune. Nelle strade circostanti sono al lavoro autospurghi, volontari e cittadini sono all'opera da giorni ma la situazione non è ancora tornata alla normalità. (ANSA).