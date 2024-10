Libano, 'almeno 3 morti per i raid stasera a sud di Beirut'

Una fonte della sicurezza libanese ha affermato che almeno tre persone sono rimaste uccise e decine ferite negli attacchi israeliani condotti in serata alla periferia sud di Beirut. Lo riporta The Times of Israel.

In precedenza le forze armate israeliane avevano invitato la popolazione residente nell'area a lasciare le proprie abitazioni. "Questo è un avviso urgente. Siete vicini alle installazioni di Hezbollah, contro le quali l'Idf agirà presto.

Per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie, dovete evacuare", aveva scritto in arabo il portavoce dell'Idf, il tenente colonnello Avihai Adrai, su X.



