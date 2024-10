Gli italiani spendono quasi 11 miliardi l'anno per i capelli

I capelli sono gli "annessi cutanei" più amati da donne e uomini e la loro salute è fondamentale non solo per l'estetica ma anche per l'equilibrio psicofisico dell'individuo. La conferma arriva dai numeri ufficiali secondo cui la spesa annua degli italiani per parrucchieri e prodotti per la cura dei capelli ha raggiunto quota 10,8 miliardi di euro.



Proprio il mondo dei capelli in tutte le sue sfaccettature (mediche, estetiche, psicologiche) sarà al centro di un convegno organizzato dall'Associazione Italiana di Ecodermatologia, Skineco, per il prossimo 25 ottobre a Roma.



"Gli italiani dedicano sempre più attenzione e risorse alla cura del cuoio capelluto, al punto che la spesa dei cittadini relativa ai prodotti per la cura dei capelli supera 1 miliardo di euro all'anno, mentre le famiglie investono quasi 9,9 miliardi di euro annui nei servizi resi dai parrucchieri (tagli, acconciature, trattamenti, colore, ecc.) - afferma la presidente Skineco, Pucci Romano, medico e docente di tecniche dermatologiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Un interesse crescente quello degli italiani per i propri capelli che non è solo estetico, ma riflette la ricerca di un benessere fisico e psicologico che passa innanzitutto dalla cura del proprio corpo. E che sta portando a profondi cambiamenti dei consumi e del mercato, con una maggiore domanda di prodotti ecodermocompatibili, sostenibili e contro la caduta".



